Berlin’de 25 binden fazla hane 4 gündür elektriksiz

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında cumartesi günü enerji nakil hatlarına düzenlenen sabotajın ardından 25 binden fazla haneye 4 gündür elektrik verilemiyor. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, 25 bin 500 hane ile bin 200 işletmeye hala elektrik verilemediği duyurdu. Bölgede 36 acil durum jeneratörünün kullanımda olduğu belirtilen açıklamada, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin de çok sayıda ekipmanla çalışmalara destek vereceği bildirildi. Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden gönderilen 5 jeneratörün de devreye girdiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, elektrik kesintisi nedeniyle 5-8 Ocak arası eğitime ara verilen 19 okuldan 4'ü arızanın giderilmesiyle eğitime başladı. Okulların yanı sıra elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki kreşlerin de kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bölgede muhtemel hırsızlık vakalarına karşı güvenlik güçlerinin sahada olduğu bildirildi.