Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında-Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kalın, yazısında, "Bugün Milli İstihbarat Teşkilatımızın kuruluşunun 99. yıl dönümü. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan ve 'Vatan söz konusu olduğunda, tüm dünya bize vatan cephesidir' diyen Teşkilatımız, yüzlerce yıllık devlet aklı ve medeniyet hafızasıyla faaliyetlerini yürütmekte, çağın ihtiyaçları ve taleplerine göre kendini her daim yenilemektedir" dedi. Teşkilatın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet aklını merkeze alarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve eş güdüm içerisinde hizmet ettiğini belirten Kalın, "Bu vesileyle Teşkilatımızın fedakar ve vefakar isimsiz kahramanlarını selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve aziz milletimize hizmet etmenin idrak ve şerefiyle her tür zorluğu aşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.