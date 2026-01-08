Kaldırılan tank heykeli Bekilli’de ortaya çıktı

Merkezefendi Belediyesi'nin Selçukbey Mahallesi'nde 2017 yılında 15 Temmuz darbe girişimine halkın gösterdiği direnişi sembolize etmek amacıyla yaptırdığı Tank Heykeli'nin kaldırılması Belediye Meclisi'nde tartışma konusu oldu.

Kaldırılan tankın Merkezefendi Belediyesi tarafından Bekilli Belediyesi'ne verildiği açıklanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, heykelin meclis kararı olmadan verilmesini nedeniyle Başkan Şeniz Doğan'ın suç işlediğini söyledi. Aki, "Belediyecilik, mevcut eserlerin üzerine değer katarak şehri ileriye, daha iyiye taşımaktır. Devir alınan mirası yok etmek, millî hafızayı silmeye çalışmak değildir. Kaldırdığınız bu anıt sadece görsel bir obje değildi; darbe gecesi tankların önüne yatarak vatanını savunan aziz milletimizin iradesini sembolize ediyordu. Park anıtı belediyemizin malıydı, yani demirbaşıydı. Siz bir hukukçu olarak bunu atladınız mı, bilmiyor musunuz, yoksa yapmamanız gereken bir şeyi mi yaptınız? Meclisten karar almadan, Merkezefendi Belediyesine ait bir malı ilçemize gönderdiniz. Burada bir suç işlendiğini düşünüyorum" diye konuştu. Başkan Doğan ise, "Tankın yeri belli, yurdu belli. Savcılık orada, valilik orada, defterdarlık orada. Alışıksınız, gider şikâyetinizi yaparsınız" yanıtını verdi.