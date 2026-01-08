Özlem Çerçioğlu’ndan 4.8 milyonluk yatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanında sürdürülen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Karacasu'nun Ataeymir Mahallesi'nde hayata geçirilen içme suyu isale hattı yenileme çalışması kapsamında, içme suyu sondaj kuyusu ile içme suyu deposu arasında yer alan hatta kapsamlı bir modernizasyon gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde toplam 2 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattı yenileniyor. 4 milyon 800 bin Türk Lirası yatırım maliyetiyle yürütülen çalışma ile bölgenin içme suyu altyapısı daha güçlü, daha verimli ve daha güvenli hale getiriliyor.