Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı’nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı. Öte yandan, Emine Erdoğan ile Wan Azizah İsmail, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Yaşayan Miras Okulu'nu ziyaret ederek, UNESCO mirası mesir macunu başta olmak üzere Manisa'nın asırlık kültürel değerlerine dikkat çekti. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibi tarafından gerçekleştirilen temsili mesir macunu karımı ve Mesir Festivali canlandırmasının ardından Emine Erdoğan ile Dr. Wan Azizah İsmail de temsili olarak mesir macunu karımı yaptı.