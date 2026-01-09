“Gençlerimizi geleceğin yetkinlikleri ile donatacağız'

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde güçlü bir şekilde yer alacaklarını duyurdu. Prof. Dr. Musa Alcı, "Son yıllarda hayatın her alanında hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Ege Üniversitesi olarak gençlerimizin çağın gerekleri doğrultusunda yetişmeleri, geleceğin yetkinlikleri ile donatılması öncelikli konularımızın başında geliyor. Bu kapsamda biz de ders programlarından laboratuvar altyapısına kadar mevcut durumumuzu revize ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile bir yandan ekosistemimizi güçlendirirken diğer yandan da multidisipliner iş birliği ile öğrencilerimizi, genç araştırmacılarımızı geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte öğrencilerimize ve takımlarımıza her türlü desteği sunacağız. Böylesine dünya çapında bir festivalin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.