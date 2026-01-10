Başkan Erdoğan’dan Suriye talimatı

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan SDG milisleri tarafından gerçekleştirilen sistematik saldırılar neticesinde Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyon dün de devam etti. Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde yerleşen, ağır silahlı ve bomba yüklü drone kullanan 2 bin SDG'li terörist bulunduğu tespit edilmişti.

TERÖRİSTLER İŞ BİRLİĞİ YAPMADI

Şam ile iş birliği yerine ayrılıkçılığı ve istikrarsızlığı seçen teröristleri silahlarıyla birlikte bölgeden çıkarmaya yönelik operasyon başarılı bir şekilde yürütüldü. Suriye yönetimi, SDG üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için güvenli koridor oluşturdu. Yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla dün saat 03.00 itibarıyla da tek taraflı ateşkes ilan edildi. Gün içinde verilen sürenin dolmasıyla operasyon tekrar başlatıldı. Bir mahalleye sıkışan teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için tahliyeler de gerçekleştirildi.

PATLAYICILAR TEMİZLENECEK

Türkiye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Süreci başından beri tüm detayları ile takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, MİT de olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor. Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar ediliyor. Bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılıyor. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılıyor. Ayrıca uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletiliyor.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Bundan sonraki aşamada operasyon, SDG'li teröristler ve ağır silahlar tamamen bölgeden çekilene kadar sürecek. Ardından terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar temizlenecek. Bunlar yapılırken sivillerin korunması ile Halep ve çevresinin güvenliği öncelikli olacak. Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilen 142 bin sivil de evlerine dönecek. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün Halep'te yaşanan son gelişmelere ilişkin Suriyeli mevkidaşı Esad Şeybani ile telefonda görüştü. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordine halinde, gelişmeler Türkiye'nin güvenlik öncelikleri bağlamında çok boyutlu olarak izleniyor. Sahada yer alan MİT personeli 24 saat esasıyla görev başında, gelişmeleri yakından takip ediyor. Kürt yerleşimi oluşan Beni Zeyd mahallelerinde yaklaşık 2 bin terörist vardı. Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alındı. Operasyonlarla bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri'nin doğusuna çıkması sağlanıyor.