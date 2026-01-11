Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Meşruiyeti, ülkemizi şikayet ederek aramayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özgür Özel'in Venezuela açıklamasına tepki gösterdi.

Tunç, "Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 27 Mayıs Darbesi'nin Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlatan zihniyeti de unutmadı, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını Milli Birlik ve Dayanışma Günü olarak bir bayram olarak demokrasi günü olarak kutlatmakta olanı da hiçbir zaman unutmaz" dedi. Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Tunç, "Ancak bu eleştiriler özellikle sadece engelleme, karşı çıkma, karalama ve hakaret siyaseti anlamında olursa ülkemize bir faydası olmaz. İftiraların, çirkin yakıştırmaların özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının geçerliliği söz konusu değil. Biz meşruiyeti, yabancılara dış ülkelerde ülkemizi şikayet ederek aramayız. Muhalefetin böyle bir şanssızlığı var" dedi.