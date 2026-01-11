Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

Tophane'de Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren daha sonra bir çay ocağına uğradı, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne gelen Erdoğan ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Burada gazetecilere simit ve meyve suyu ikramında da bulunan Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yıl dönümü bu. Ve Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün bu merkezinde, benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Şimdi oraya uğrama fırsatımız oldu. Ve özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.