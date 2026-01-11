Halep artık özgür

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde SDG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen arama ve tarama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
SÖMÜRME KAYGISI
Açıklamada, mahallede yaşayan sivil halka evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunulurken, ayrıca SDG ve PKK terör örgütü mensuplarının sivillerin arasında gizlendiği belirtildi.
Böylece Halep'teki 3 mahallede de terör örgütünün tüm unsurları temizlendi. Türkiye güvenlik kaynakları da Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı.
Kaynaklar, "Bölgede yaşananlar, PKK'nın lanse ettiği üzere bir Arap-Kürt çatışması değildir. Çatışmaların esas sebebi, PKK'nın Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısıdır" değerlendirmesini yaptı.
Suriye ordusunun, Kandil'in 'çatışın' talimatına rağmen sivil hassasiyetini sürdürdüğünü belirten açıklamada, "PKK, Kürt mahallelerinde yaşayan insanları canlı kalkan ve atış mevzisi olarak kullanarak, sivil halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayı sürdürmektedir. Yaşanan tüm bu olaylara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci devam etmekte olup, söz konusu bu olaylar süreci akamete uğratamayacaktır" denildi.