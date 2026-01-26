CHP’nin yarım bıraktığı projeye Bakanlık el attı

Gerçekleştirilen ziyarette, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mutlu ve Lalapaşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki son gelişmeler değerlendirildi. Durmaz, Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, yapım ihalesinin 19 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini ve bu ihalenin ilk etapta evleri yıkılan hak sahiplerinin konutlarını kapsadığını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca projenin diğer etaplarının da hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldığını ifade etti.

'DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR'

Durmaz açıklamasında, söz konusu kentsel dönüşüm çalışmasının AK Partili Yunusemre Belediyesi döneminde başlatıldığını özellikle vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm süreci, bizim belediyecilik anlayışımızın bir ürünüdür. Bu proje, AK Partili Yunusemre Belediyesi döneminde başlatılmış; ancak daha sonra göreve gelen CHP'li Yunusemre Belediyesi tarafından devam ettirilmemiştir. Bizim anlayışımızda bahane yoktur. Devlette devamlılık esastır. Vatandaşımızın mağduriyetini görmezden gelemezdik. Bu nedenle süreci yeniden ele aldık ve sorumluluğunu üstlenerek projeyi devletimiz eliyle devam ettirdik." Kentsel dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Durmaz, bu sürecin yalnızca bir inşaat faaliyeti olmadığını; vatandaşların can güvenliği, huzuru ve geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirtti. AK Parti'nin şehircilik vizyonunun temelinde insan ve güvenli yaşamın yer aldığını vurgulayan Durmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederek, Bakanlığın Manisa'ya verdiği desteklerin sürecin ilerlemesinde önemli rol oynadığını ifade etti.