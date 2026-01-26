Sıfır Atık Vakfı Başkanı COP31 Şampiyonu oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak ilan etti. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki öncü vizyonunu uluslararası düzeyde temsil edecek önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, "Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz zirvede Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmak istiyorum. Bu görevlendirme; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin güçlü liderliğiyle şekillenen Sıfır Atık vizyonunun, COP31 sürecine stratejik düzeyde entegre edilmesini hedefleyen önemli bir adım niteliği taşıyor" dedi.