Suriye’den 2 insani koridor kararı

SUriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu. Yeniden çatışma mı yoksa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, son noktayı Suriye hükümeti koydu. Yönetim, yaptığı son açıklamayla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Öte yandan Suriye ordusu yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi göndermişti.