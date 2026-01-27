Çerçioğlu’dan Nazilli’ye ücretsiz sağlık hamlesi

Aydın 'da ücretsiz hizmet verecek Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı. Merkez modern donanımı, erişilebilir yapısı ve ücretsiz hizmet anlayışıyla dikkat çekti. Nazilli Sümer Park içerisinde yer alan merkezin açılış törenine AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, Aydın Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları, AK Parti Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALANINDA UZMAN HEKİMLER

Toplam 6 poliklinik ile hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, alanında uzman diş hekimleri görev yapıyor. Merkezde vatandaşlar, ağız ve diş sağlığına yönelik tüm hizmetlerden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak faydalanabilecek. Merkezin hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtilirken, yalnızca Nazilli değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşların da bu hizmetten yararlanabileceği ifade edildi. Merkezin yalnızca sabit hizmetle sınırlı kalmayacağı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mobil araçlarla ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağı da açıklandı. Böylece merkeze ulaşım imkânı kısıtlı olan vatandaşlara da sağlık hizmeti götürülecek.

'TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açılışta ağız ve diş sağlığının toplum sağlığının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve gençler için bu merkezin önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Çerçioğlu, merkezin Nazilli ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.