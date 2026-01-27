Kar fırtınası yüzünden 770 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor. Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi. Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 190 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.