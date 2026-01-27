Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul’dan geçti

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıktı. İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.