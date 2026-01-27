YPG ordu mevzilerini dronlarla hedef aldı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin Aynularab çevresinde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ordu mevzilerine 25'ten fazla kamikaze dronla saldırdığını duyurdu. Açıklamada, YPG'nin ayrıca M4 kara yolunu ve çevredeki köyleri birkaç kez hedef aldığı, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, eş-Şuyuh köyü yakınlarında bazı ailelerin oğullarını tutuklamak amacıyla kuşatma altına alındığı, bu durumun bölge sakinleriyle çatışmalara ve yaralanmalara yol açtığı aktarıldı. Öte yandan YPG işgalindeki Halep'in Aynularab ilçesindeki siviller, Suriye ordusunun açtığı "Nur Ali" insani koridorundan geçmeye dün başladı. Öte yandan Rusya, Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personelini taşıdı.