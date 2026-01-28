Aktaş’tan Özgür Özel’e: Kaçmadım buradayım

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması dün gerçekleştirildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşma, savunmaların alınmasına başlanmak üzere bugüne ertelendi. Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" sözleriyle kendisi hakkında 'kaçacak' iddialarını ortaya CHP lideri Özgür Özel'e mesaj gönderdi.