Buca Belediyesi’nde bitmeyen maaş krizi

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile yaptığı Phuket tatilinin gündemden düşmediği süreçte belediyede yeni bir maaş kriz daha meydana geldi. Başkan Duman işçi ve memur alacaklarının ödenmesi için Ocak ayı ilk meclis toplantısında 375 milyon 800 bin lira kredi çekilmesi için yetki aldı ancak en geç 25 Ocak'ta yapılacağı söylenen ödemeler henüz yapılmadı.

Daha önce işgal eylemleri ve taahhütnamelerle geçiştirilen sorun, ödemelerin yine yapılmaması ile Buca'da yeni bir krizin habercisi oldu. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaptıkları görüşmeler sonrasında ödemeler için kendilerinden 29 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar süre istendiğini söyledi. Değer Yıldız, kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacakları için yetkililerle görüşme yaptıklarını ödemeler için kendilerinden 29 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar süre istendiğini, aksi takdirde gerekenin yapılacağını açıkladı.