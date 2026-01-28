CHP’nin bayrak kıskançlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinin ardından, CHP'nin kent genelinde asılı kalan AK Parti bayrakları üzerinden başlattığı tartışma, siyasetin tansiyonunu yükseltti. CHP cephesi kent genelinde görünür alanlara kendi partilerinin bayraklarını astı. Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, konuya ilişkin bir açıklama yaparak CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
Erdem, "50 bin'i aşkın katılımla gerçekleşen Toplu Açılış Töreni sebebiyle kıskançlık krizine giren CHP İl Başkanlığı bayrak krizi çıkarıyor" ifadelerini kullandı.