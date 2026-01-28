Türkiye-Nijerya zirvesi 9 anlaşma ile son buldu

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'ye ziyareti ile, iki ülke arasındaki ilişkiler güç kazandı. İki ülke arasında imzalanan 9 anlaşmaya dair müjde, liderlerin ortak basın toplantısı ile duyuruldu. Türkiye ile Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya arasındaki ilişkiler, karşılıklı üst düzey temaslar ve artan ticaret hacmiyle dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında toplam 9 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. Türkiye ile Nijerya arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen anlaşmalar; diplomasi, eğitim, medya, ticaret, askeri iş birliği, diaspora politikaları ve sosyal politikalar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

İmzaların atılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Tinubu ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefini ele aldıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Nijerya ile ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak adımlar attık. Nijerya'nın genç nüfusu için ilave adımlar atıyoruz. Eğitim iş birliği ile adımlarımızı daha da güçlendireceğiz.Askeri firmalarımızla hazır olduğumuzu belirttik. Nijeryalı firmaların savunma sanayii firmalarımızla görüşmeleri meyvelerini verecektir" dedi. Konuk Başkan Tinubu da "Ortak refahı ve özgürlüğü tesis edebilmek için gelişmeleri ele aldık. İstikrarı ve özellikle Afrika'nın istikrarına yardımcı olacak faaliyetleri konuştuk" ifadelerini kullandı.