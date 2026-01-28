Yenipazar’da yollar yenileniyor

Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği döneminde talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Alamut- Direcik yolunun, bittiği noktadan mahallenin ana girişine kadar olan bölümünde çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Başkan Ercan, yolun genişletilmesi ve kaldırımların yapılmasının çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi. Yapılan hizmetlerde desteklerini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Ercan, "Bizlerin her zaman arkasında kaya gibi duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.