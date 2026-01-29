AK Gençlik’ten güç gösterisi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 7. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nin birinci yıl dönümünü "Bir Yıl, Bir Gençlik, Bir Dava - Gençliğin Gücüyle Hep Omuz Omuza" programıyla kutladı. 81 il gençlik kolları başkanı ve MKYK üyelerinin katıldığı programda, AK Gençlik'in bir yılda 38 ilde 83 ziyaret gerçekleştirdiği, 365 günde 365 bin yeni genci teşkilata kazandırarak Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olma gücünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, bir yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. İbiş, "Eşsiz vatanımızın dört bir yanında büyük Türkiye idealimiz için yeniden yola çıkmıştık ve hâlâ durmadan, yorulmadan o yoldayız. Aynı sofrayı paylaştığımız, aynı yağmurun altında ıslandığımız, acısıyla tatlısıyla dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktık" dedi.