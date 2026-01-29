Özel’in ihraç sevdası kontrolden çıktı

Göreve geldiği günden bu yana parti içi muhalif seslere yönelik benzeri görülmemiş bir ihraç operasyonu yürüten CHP
Genel Başkanı Özgür Özel
, bir kez daha düğmeye bastı. Parti yönetimini eleştiren Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ay başında disipline sevk edilmişti. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Göçer'e destek için Malatya'ya gitti. Tekin'i Malatya Havalimanı'nda karşılayan ve tokalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı. Söz konusu meclis üyelerinin de muhalif kanatta yer aldığı ve Göçer'e destek verdiği bildirildi. Öte yandan CHP Malatya İl Başkanlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı arasındaki tüm bağların da bu süreçte koptuğu öğrenildi.