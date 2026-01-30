Başkan Özlem Çerçioğlu ulaşım seferberliği başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, yol bakım ve onarımı, banket temizliği, yeni yol yapımı ve arazi yollarının düzenlenmesi gibi birçok çalışmayı titizlikle sürdüren ekipler; kentin ulaşımını üst seviyeye çıkardı. Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu da çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, "Aydın'ımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.