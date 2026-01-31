Şam ve SDG mutabakata vardı

Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında dün anlaşma sağlandı. Varılan mutabakat, kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyon çerçevesini oluşturuyor.Ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Önceki süreçlerin bir devamı niteliğinde olan anlaşma Suriye'nin birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde en somut ilerlemeleri içeriyor. Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları Şam yönetimi tarafından yönetilecek. Ankara, mutabakatı yakından takip ediyor.

Suriye'de yaşanan bu olumlu gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecine de doğrudan olumlu yansıyacak. PKK/ YPG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak.