İran’daki liman patlamasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentindeki bir limanda meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanmalara ilişkin ilk açıklamalar geldi. İran basınına konuşan bir yerel yetkili, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediği ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerin öne sürüldüğü ve Batılı ülkeler arasında ülkenin nükleer programına yönelik endişeler devam ederken, 2 İsrailli yetkili de olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Tahran-Washington hattında gerginliğin yüksek olduğu zamanda yaşanan bu gelişmede, İsrail'in herhangi bir rol oynamadığını bildirdi.