Asrın felaketinden asrın birlikteliğine

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Resmi bilgilere göre asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ardından devlet, kısa sürede bölgede yeni konutların çalışmalarına başladı ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Deprem bölgelerinde yapılan 455 bin konutla, binlerce vatandaş yeniden daha güvenli evlere kavuştu. Yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

MEZARLIK ZİYARETLERİ

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler yakınları için dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer de kızlarının mezarı başındaydı.

'ACISI ASLA DİNMİYOR'

Mesut Hançer, acının zamanla dinmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Senesi geldi ama bu acı hiçbir zaman unutulmuyor. Tarif edilebilecek bir acı değil. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Biz depremden sonra Ankara'ya yerleştik. 6 Şubat geldiği için kızımızı ziyarete geldik." Ayrıca Hançer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

OKULLARDA SAYGI DURUŞU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, bakanlığa bağlı tüm okullarda ilk ders öncesi Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi

Bu kapsamda, ilk ders öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ellerinde 6 Şubat depremleriyle ilgili pankartlarla saygı duruşunda bulundu. Ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçildi.