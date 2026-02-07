Asrın felaketinden asrın birlikteliğine

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Resmi bilgilere göre asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ardından devlet, kısa sürede bölgede yeni konutların çalışmalarına başladı ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Deprem bölgelerinde yapılan 455 bin konutla, binlerce vatandaş yeniden daha güvenli evlere kavuştu. Yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
MEZARLIK ZİYARETLERİ
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler yakınları için dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer de kızlarının mezarı başındaydı.
'ACISI ASLA DİNMİYOR'
Mesut Hançer, acının zamanla dinmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Senesi geldi ama bu acı hiçbir zaman unutulmuyor. Tarif edilebilecek bir acı değil. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Biz depremden sonra Ankara'ya yerleştik. 6 Şubat geldiği için kızımızı ziyarete geldik." Ayrıca Hançer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.
OKULLARDA SAYGI DURUŞU
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, bakanlığa bağlı tüm okullarda ilk ders öncesi Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi
Bu kapsamda, ilk ders öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ellerinde 6 Şubat depremleriyle ilgili pankartlarla saygı duruşunda bulundu. Ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçildi.
280 AKRABASINI TOPRAĞA VERDİ
Depremde Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kalmanın sevince değil tarifsiz bir acıya dönüştüğü o geceyi anlattı. Enkaz altında 14 saat yaşam mücadelesi veren Özbağış, "Biri kalsaydı, hiç konuşamasaydı bile yeterdi" sözleriyle felaketin bir aileyi ve bir nesli nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi. Özbağış, "Babam giderken bütün sevdiklerini yanına alıp götürdü, ben artık öyle diyorum. Bu hayatta annen yoksa kimsen yokmuş; ben bu cümlenin altında çok eziliyorum. Pazar kahvaltılarımızı özlüyorum. Bayramda önce hepimiz birbirimizi ziyaret ediyorduk, şimdi ise hepsinin mezarlıklarını ziyaret ediyoruz" sözleriyle yaşadığı dramı aktardı.
KÜÇÜK BİR MEKTUP UMUT KAYNAĞI OLDU
ASRIN felaketinin ardından Çameli Belediyesi ve Belediye Başkanı tarafından deprem bölgesine ulaştırılan yardım kolileri, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan bir gönül bağının oluşmasına vesile oldu.
İskenderun'dan gönderilen yazıda; başta Belediye Başkanı olmak üzere Çameli Belediyesi'ne, yardım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür edilerek, "Bugün yaşadığımız mutluluğu tarif etmek zor. Zor günümüzde yanımızda olan Çameli ilçesini unutmadık" ifadelerine yer verildi.
PARKAYLA GELEN BULUŞMA
Milli Savunma Bakanlığı'nın girişimleriyle, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz başında kendisine parka verilen afetzede Beliz Aydın, o an yanında olan emekli albay Raşit Çelik ile yeniden bir araya geldi. Beliz Aydın (19), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde, anneannesinin evinde yakalandı.
Depremi yara almadan atlatan Aydın, hemen aynı mahallede yaşayan annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın'ın bulunduğu eve gitti.
ENKAZDA BEKLEDİ
Soğuk havada enkaz başında endişeyle bekleyen genç kıza, çalışmalara katılan albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak verdi. Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, depremden 13 saat sonra Aydın'ın annesi ve ağabeyi yaralı olarak çıkarıldı. Annesi hayatını kaybederken, ağabeyinin iki bacağı diz altından ampute edildi. Yaşadığı büyük kayba rağmen hayata tutunan Aydın, kendisine uzatılan o parkayı ve sahibini hiç unutmadı. MSB'nin girişimleriyle, Beliz Aydın ile kendisine enkaz başında parka veren emekli albay Raşit Çelik bir araya getirildi. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşanırken gözyaşlarını tutamayan Aydın, depremde destek olan Çelik'e teşekkür etti. Buluşmanın ardından MSB tarafından Abdurrahman Aydın'a akülü sandalye, Beliz Aydın'a ise tablet hediye edildi.
KIZININ ACISINI EĞİTİMLE HAFİFLETİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 yaşındaki kızı ile kayınpederi ve kayınvalidesini kaybeden İngilizce öğretmen Ayşe Eyerci, evlat acısını İzmir'de özel gereksinimli öğrencileriyle hafifletiyor.
Depremden sonra bir süre ailesiyle Antalya'daki yakınlarında kalan Eyerci'nin tayini, isteği üzerine İzmir'e çıktı. Uygulama okulunda özel gereksinimli öğrencilere öz bakım, günlük yaşam becerileri ve işlevsel akademik becerileri kazandırmak amacıyla emek veren Ayşe öğretmen, kızı Şeyma'nın acısını öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vererek hafifletmeye çalışıyor. Ayşe Eyerci, 3 yıl geçmesine rağmen hala o anları unutamadığını söyledi.
UNUTULMAYAN FEDAKARLIK
Depremde hatay'a koordinatör vali olarak atanan o dönemin Denizli Valisi Ali Fuat Atik, o zamanlar kemoterapi tedavisi görmesine rağmen, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevlendirme ile Hatay'a doğru yola çıktı.
Atik, kolon kanseriyle mücadele ederken, deprem bölgesinde boynuna asılı olan kemoterapi şişesiyle 63 gün boyunca görev yaptı. Vali Atik, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii o dönem ben Denizli Valisi'ydim. Yüzümüzün akıyla devlet olarak biz depremdeki çalışmalarda yüzümüzün akıyla çıktık" dedi. Atik, 2024 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nde "Vefa Ödülü"nün sahibi oldu.