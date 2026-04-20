Sıfır Atık Projesi’ne “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Green World Awards kapsamında atık yönetimi kategorisinde "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülüne layık görüldü.

Türkiye, "Dünya Ortak Evimiz" anlayışıyla giderek büyüyen proje kapsamında, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımın yaygınlaştırılması hedeflerinin başarıyla hayata getirilebileceğini dünyaya ispat ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, 13 Nisan'da Cardiff Kalesi'nde düzenlenen törende ödülü ve başarı belgesini teslim aldı. Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı böylece 7'ye yükselmiş oldu.