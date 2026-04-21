Aydın Marinada yüksek ses gerilimi: CHP’li Özer’e yumruklu saldırı

Aydın Kuşadası'ndaki Setur Marina'daki "yüksek ses" tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer, iş yerinde uğradığı saldırıda yüzünden yaralanırken tekne sahibi saldırgan gözaltına alındı. CHP'li Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer, marina içerisinde bulunan iş yerinde saldırıya uğradı.
ZIPKINLA MARİNAYI BASTI
Özer'in kısa süre önce açtığı mekândan yükselen müzik sesinden rahatsız olan tekne sahibi T.M. ile başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Daha önce de elinde zıpkınla mekâna gelerek tehditler savurduğu öne sürülen şahsın bu kez öfkesi fiziksel saldırıya dönüştü.
Yaşanan olayda, T.M.'nin önce güvenlik görevlileriyle tartıştığı, ardından olay yerine gelen Tibet Özer ile karşı karşıya geldiği öğrenildi. Taraflar arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek yumruklu mücadeleye dönüştü.
Marina çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yüzünden yaralanan Tibet Özer ile saldırgan T.M. gözaltına alındı.