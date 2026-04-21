Marmaris açıklarında nefes kesen tatbikat

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü açıklarında gerçekleştirilen "Kurtaran-26" tatbikatı, geniş katılımla icra ediliyor. Tatbikata 22 ülkeden 34 gözlemci iştirak ederken, faaliyetler 16 gemi ve 7 hava unsuru ile yürütülüyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'da verilen brifing ile başladı. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, basın mensuplarına tatbikatın kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen tatbikatın temel amacının, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin millî imkanlarla ve uluslararası iş birliğiyle kurtarılması olduğu belirtildi. Ayrıca kurtarma unsurlarının olay bölgesine en hızlı şekilde intikalinin sağlanması da hedefler arasında yer aldı.