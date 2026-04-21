TBMM’de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, "Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri düzeydeki yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir" diye konuştu. Kurtulmuş, daha sonra Başkanlık Divanı'nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu İnce Yıldız Öztürk'e devretti. Çocuk Başkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırı nedeniyle eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, "Aynı acıyı kalbinde hisseden bütün kardeşlerim adına şu hususu bu kürsüden ifade etmeyi çok kıymetli buluyorum. Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen en önemli vazife; birbirimize daha sıkı sarılmak, öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudu hep birlikte diri tutmaktır" diye konuştu.