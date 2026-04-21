Trump: İran anlaşması İslamabad’da imzalanacak

The New York Post Gazetesi'ne konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm. Görüşmeyi yapmamız gerekiyor, kimsenin oyun oynamadığını varsayıyorum" açıklamasında bulundu. Trump,dün yaptığı açıklamada Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyetin Pakistan'a doğru yola çıktığını ve birkaç saat içinde İslamabad'a ineceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump İran ile yapılacak barış görüşmelerindeki aciliyetin altını çizdi. İki haftalık ateşkesin dolmasına sayılı günler kala, Trump yönetimi en üst düzey isimlerini İslamabad'a gönderdi. Müzakerelerin bozulacağına dair şüpheleri reddeden Trump, sürecin ciddiyetine vurgu yaptı: "Görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Bu nedenle şu anda kimsenin oyun oynamadığını varsayıyorum." Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşan heyet, dün İslamabad'da ğitmişti. Trump, şartların oluşması halinde İranlı liderlerle yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Onlarla görüşmekte bir sorunum yok, eğer isterlerse görüşürüz" dedi. Ancak bu diyaloğun tek bir şartı var: Nükleer programın tamamen sonlandırılması."