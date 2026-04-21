Türk Hacı adayları kutsal topraklara gitti

Türk hacı adayları bu yıl da "Mekke Yolu" projesi ile İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara hareket etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan yetkililerince 2023'te İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesi, kapsamında, Suudi Arabistan'a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen hacı adayları daha sonra kendilerine ayrılan özel alanda Suudi görevlilerce karşılanıyor. Suudi Arabistan'da yapılacak pasaport kontrolü ve parmak izi gibi işlemleri İstanbul Havalimanı'nda Suudi yetkililerce tamamlanan hacı adayları, kutsal topraklara gidecekleri uçağa alınıyor. Proje kapsamında Cidde veya Medine'deki havalimanlarına inen hacı adayları burada pasaport sırasını beklemeden otellerine geçebiliyor.