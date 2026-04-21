‘Yalanla yönetilen bir belediye Karşıyaka’ya gelecek sunamaz’

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'nde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Köse, ortaya çıkan tablonun sadece bir yönetim zaafı değil, aynı zamanda ciddi bir güven krizine işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı, "Belediye; yalanla, dolanla, entrikayla yönetilemez. Hukuksuz 'yaptım oldu' anlayışıyla kamu yönetimi sürdürülemez. Bununla da yetinmeyip basını manipüle eden, basın üzerinde baskı kurmaya çalışan bir anlayışın Karşıyaka'ya verebileceği hiçbir şey yoktur. Bugün Karşıyaka Belediyesi'nde gördüğümüz tablo tam olarak budur. Gerçekleri örtmeye çalışan, sorumluluktan kaçan ve sürekli algı operasyonlarıyla gündemi değiştirmeye çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız." Aylardır maaşlarını alamayan işçilere dikkat çeken Köse, "Emekçinin alın terini hiçe sayanlar, bugün çıkıp başkalarını suçlayarak kendi beceriksizliklerini gizlemeye çalışmaktadır" dedi.