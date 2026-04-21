’Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçireceğiz’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2'nci Yaşlılık Şurası'na ilişkin, "Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2025 yılı verilerine göre yüzde 11,1'e yükselerek 'çok yaşlı toplum' sınıfına girdiğini hatırlatan Bakan Göktaş, demografik dönüşüm nedeniyle yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Bakanlığımızca 2'inci Yaşlılık Şurası'nı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Amacımız yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, 2 gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek. Hazırlanacak komisyon raporlarımız uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak" değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, "Temel amacımız, yaşlı bireylerin sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek" ifadelerini kullandı.