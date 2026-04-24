Devrik İran şahının oğlu Pehlevi’ye boyalı saldırı

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından güvenlik eşliğinde binadan ayrılan Pehlevi'ye bir protestocu tarafından kırmızı renkli bir sıvı fırlatıldı. Sıvının Pehlevi'nin boyun ve sırt bölgesine isabet ettiği görülürken, güvenlik güçleri protestocuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kısa süreli gerginliğin ardından Pehlevi, korumalar eşliğinde aracına binerek bölgeden uzaklaştı.