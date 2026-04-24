Her okula Güvenlik Kurulu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Yeni güvenlik tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge göndereceklerini söyleyen Çiftçi, okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğünün artırılacağını kaydetti.

YENİ NESİL ÖRGÜTLER

Çiftçi "Valiler, bekçilerimizi okullarda polislerin yerine de çalıştırabilecekler. Güvenlik kurucularımızın da okullarda istihdam edilmesi için çalışma yapıyoruz" dedi. Her okulda; "okul müdürü, rehber öğretmen, kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının" yer alacağı "Güvenlik Kurulu"

oluşturulacağını açıklayan Çiftçi, "okul güvenliği" toplantılarının bundan böyle her ay gerçekleştireceğini ifade etti.

Okul ve öğrenci güvenliği için 7 basamaklı bir çerçeve plan üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çiftçi, "akran zorbalığı, tehdit dili, öfke kontrolü ve dijital risk işaretlerinin yakından izleneceğini, risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için daha yakın izleme ve destek süreci kurulacağını" vurguladı. Çiftçi, dijital mecralarda suçu ve suçluyu öven, saldırganlığı özendiren, toplumu provoke eden hesapları "sanal/siber devriyeler" ile sıkı takibe aldıklarını söyledi. Çiftçi, "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak niteledikleri sokak çetelerine ilişkin ise, "Bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz" şeklinde konuştu.