'Savaşın bedelini çocuklar ödüyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Erdoğan, koltuğunu beşinci sınıf öğrencisi temsili Cumhurbaşkanı Civan Boran Vargün'e devretti. Kabul sırasında üçüncü sınıf öğrencisi Mutlucan Korkmaz ile anasınıfı öğrencisi kardeşi Gülsü Işıl Korkmaz şiir okudu.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen okul saldırılarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Millî Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisi'mizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum" dedi.

"SİZLER UMUDUMUZSUNUZ"

Salondaki çocuklara da seslenen Erdoğan, "Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Ne yapıyorsak, gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı. 23 Nisan kabulünde Erdoğan, çocuklara bisiklet hediye etti.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN TEK BAYRAM

Başkan Erdoğan programı kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na da katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara sevgilerimi gönderiyorum. Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. 23 Nisan çocuklara armağan edilen tek bayram. Tüm çabalarımıza rağmen bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor. Çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.