Yalım işletmeleri haraca bağlamış

İstanbuL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Tanık Yaşar Arslan, tutuklu eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Uşakspor bahanesiyle mekan sahiplerinden sistematik şekilde para topladığını anlattı.

"ÖDEMEYEN BİZE GELMESİN"

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre, olay 12 Eylül 2024 tarihinde başladı. Tanık Yaşar Arslan ve ağabeyi Mehmet Arslan, belediyeye çağrıldıktan sonra doğrudan Başkan Özkan Yalım'ın makamına alındı. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım'ın "Uşakspor için acil para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti. Arslan, görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde alarak başkana teslim ettiklerini açıkça anlattı. Ayrıca, Uşak'taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında "bağış" adı altında para talep edildi, işletme sahiplerinden kişi başı yüz binlerce lira toplandığı belirtildi.

Arslan, Yalım'ın "Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin" diyerek açık şekilde baskı kurduğunu söyledi. Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı, ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi. Yaşar Arslan ifadesinde şunları söyledi: "Ben ve ağabeyim Mehmet Arslan Uşak ilinde yaşamaktayız ve Moskova Kulüp isimli mekanı 2018 yılından beri işletmekteyiz. 12 Eylül 2024 günü Başkan Özkan Yalım'ın odasına girdik. Yalım 'Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1 milyon TL nakit ve 3.5 milyon TL civarında çek lazım' dedi. Bu konuşmayı ispatlamak için telefonumdan ses kaydı aldım. Araçtan poşet içinde bulunan 1 milyon TL'yi alıp başkana teslim ettik. 2024 yılı sonlarında Huzur Park'taki belediye meclis salonunda toplantı yapıldı. Toplantıda Özkan Yalım, Halil Arslan ve işletme sahipleri vardı. Mekanlara yazılan cezalar karşılığında Uşakspor'a bağış yapılması istendi. İşletmeciler mekan başı 300 bin TL ödeme kararı aldı. Paraları toplama işi ağabeyime verildi. Bir ay sonra ikinci toplantı yapıldı. Özkan Yalım mekan başı 500 bin TL istedi. Tepkiler üzerine 'Herkes 60 bin TL taksitlerle 6 ay ödeyecek. Parayı kimin toplayacağını belirleyin, ödemeyen gelmesin' dedi. Ancak cezalar konusunda yardımcı olunmadı. Bu nedenle belediyeye dava açtık. Mahkeme cezaların büyük kısmını iptal etti. Daha önceki paralar ağabeyime veriliyor, o da belediyeye götürüyordu. Hasan Doğukan Kurnaz paraların neden toplanmadığını sorunca ağabeyim 'Zabıtayı gönderin kendiniz toplayın' dedi."