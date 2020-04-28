Un helvası nasıl yapılır? İşte lezzetli un helvası tarifi...

Ramazan ayında canımız ekstra olarak daha da çok tatlı ister. İftar sonrası çay ve kahveler içilirken yanında da tatlı olmazsa olmazdır. Ramazan'da en çok tüketilen tercih edilen tatlıların başında da un helvası geliyor. Yapımı biraz zahmetli gibi dursa da oldukça leziz olan un helvası ağızlarda enfes bir tat bırakıyor. İşte un helvası için gereken malzemeler ve un helvası tarifi...

Bugün iftara ne pişirsem? sorusu özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Ramazan ayında da daha da fazla tüketilen tatlılar ise olmazsa olmazlardan. Peki Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri olan un helvası nasıl yapılır? Un helvası için gereken malzemeler nelerdir? İşte un helvası tarifi... UN HELVASI NASIL YAPILIR? MALZEMELER 3 su bardağı un 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık 250 gram tereyağı ŞERBETİ İÇİN: 5 su bardağı su 3 su bardağı toz şeker YAPILIŞI Un ve dolmalık fıstığı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla fıstıkların rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Tereyağını ilave edip fıstıkların rengi sararana kadar kavurmaya devam edin. Ayrı bir kapta su ve toz şekeri eriyene kadar karıştırın. Şerbeti helvanın üzerine ekleyin. Kısık ateşte helva suyunu çekip, tencerenin etrafına yapışmayacak hale gelene kadar kavurun. Ocağı kapatıp kaşıkla şekillendirin ve servis tabağına çıkarın. Arzunuza göre sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.