Güllaç nasıl yapılır? Cevizli güllaç nasıl yapılır? İşte pratik cevizli güllaç tarifi...

Koronavirüs nedeniyle evden çıkılmadığı şu günlerde mutfaklarda tatlı ve ekmekler yapılmaya başlandı. Herkes kendi imkanlarıyla hem sağlıklı hem de lezzetli bir şeyler yapmak istiyor. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle güllaç tatlısı sofralardaki daimi yerini aldı. Peki evde güllaç nasıl yapılır? Cevizli güllaç nasıl yapılır? bu sorularda sıklıkla gündeme gelmeye başladı. İşte cevizli güllaç tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı tozşeker
Bir buçuk litre süt
1 paket güllaç
Yarım çay bardağı gülsuyu
400 gram ceviz içi
Süslemek için: Gül yaprakları
YAPILIŞI
Bir tencereye tozşekeri ve sütü koyup, 5 dakika (kaynamamasına dikkat ederek) ısıtın. Sonrasında şekerli sütü geniş bir tepsiye dökün. 1 adet güllaç yaprağını şekerli süte koyup yumuşatın ve avuç içi büyüklüğüne getirin (tatlı tabağı büyüklüğünde de olabilir). İçine dövülmüş cevizden 1 çorba kaşığı koyun ve yaprağı katlayın. Başka bir kaba dizin. Her bir güllaç yaprağını aynı işlemden geçirin ve kaba dizin. Kalan şekerli sütü üzerine dökün. Yarım çay bardağı gülsuyunu üzerine gezdirin. Gül yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Güllaç yapraklarını arzuya göre istenirse, kat kat bir kaba koyup sütle ıslatın. Arasına ceviz içini koyup, üzerine de belli bir kat oluşturun. Şekerli sütü üzerine gezdirin. Tüm yaprakların sütü çekmesini ve yumuşamasını bekleyin. Dilimleyip servis yapın.Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte lezzetli pide tarifi..
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