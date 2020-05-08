Bu Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle misafir ağırlayamıyoruz. Kalabalık sofralarda buluşamasak da tatlılarla zenginleştirilmiş bir iftar sofrası kurabiliriz. Ramazan'ın vazgeçilmez ikinci lezzeti de tatlılar. Bugünün önerisiyse havuç tatlısı. Peki, havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte havuç tatlısı tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
1 kg havuç, yeteri kadar su
1 su bardağı tozşeker
1 çay bardağı toz badem
1 paket vanilya
3 çorba kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı toz antep fıstığı
YAPILIŞI
Havuçları hafifçe yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra ince rendeleyin. Bir tencereye alıp, üzerine toz şeker ekleyin ve ocağa oturtup şeker eriyene dek soteleyin. Bademi ve vanilyayı ekleyin. Nişastayı 1 su bardağı suda açıp azar azar ve karıştırarak tatlıya ekleyin. Koyulaşana dek pişirin. Kare cam bir kabı ıslatın. Tatlıyı içine boşaltıp soğutun. Dilimleyip kenarlarını toz antep fıstığına buladıktan sonra servis yapın.
Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.