  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi...

nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi...

ayının gelmesiyle birlikte birbirinden farklı ve lezzetli tarifleri sofradaki yerini alır. sofralarının vazgeçilmezi her en kadar pide olsa da tatlılarında hatırı sayılır bir yeri var. Özellikle iftardan sonra çayın yanına koymak için bir tatlı mutlaka şart. Bugünün önerisi pratik yapımıyla cezbeden . Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte havuç tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi...

08.05.2020, 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,12:11

Bu Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle misafir ağırlayamıyoruz. Kalabalık sofralarda buluşamasak da tatlılarla zenginleştirilmiş bir iftar sofrası kurabiliriz. Ramazan'ın vazgeçilmez ikinci lezzeti de tatlılar. Bugünün önerisiyse havuç tatlısı. Peki, havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte havuç tatlısı tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 kg havuç, yeteri kadar su

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı toz badem

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Havuçları hafifçe yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra ince rendeleyin. Bir tencereye alıp, üzerine toz şeker ekleyin ve ocağa oturtup şeker eriyene dek soteleyin. Bademi ve vanilyayı ekleyin. Nişastayı 1 su bardağı suda açıp azar azar ve karıştırarak tatlıya ekleyin. Koyulaşana dek pişirin. Kare cam bir kabı ıslatın. Tatlıyı içine boşaltıp soğutun. Dilimleyip kenarlarını toz antep fıstığına buladıktan sonra servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA