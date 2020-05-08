Haberler Ramazan Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi...

Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik havuç tatlısı tarifi...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birbirinden farklı ve lezzetli tatlı tarifleri sofradaki yerini alır. İftar sofralarının vazgeçilmezi her en kadar pide olsa da tatlılarında hatırı sayılır bir yeri var. Özellikle iftardan sonra çayın yanına koymak için bir tatlı mutlaka şart. Bugünün önerisi pratik yapımıyla cezbeden havuç tatlısı. Havuç tatlısı nasıl yapılır? İşte havuç tatlısı tarifi ve malzemeleri...

08.05.2020, 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,12:11











