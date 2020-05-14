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Haberler Ramazan Alışılmışın dışında! Sucuklu tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Alışılmışın dışında! nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Tarhana çorbasının ilaç niteliğinde olduğunu bilmeyen yoktur. Üstelik bu çorbanın sevmeyeni de yok. sofranızda sıcacık mis gibi kokan bir tarhanaya ne dersiniz? Yanında bir de sucuk olursa, tadından yenmez. Bu karışım size alışılmışın dışında bir tat sunacak. nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Alışılmışın dışında! Sucuklu tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

14.05.2020, 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,10:31

Ramazan ayına özel verdiğimiz yemek tarifleri devam ediyor. Bugünün iftar menüsünde sucuklu tarhana çorbası var. Eğer tarhanayı daha önce sucukla denemediyseniz, mutlaka bu tarife yönelin. Alışılan tariflerin dışına çıkmak isteyenler içinse ideal. İftar sofranıza görselliği ve lezzetiyle ayrı bir hava katacağına eminiz. O zaman tarif için sizi söyle alalım! Sucuklu tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler

MALZEMELER

1 adet parmak sucuk

5 çorba kaşığı tarhana

3 çorba kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı soğuk su veyaılık et suyu

Üzeri için:

Kurutulmuş top kekik

YAPILIŞI

Küp doğranmış sucuğu tencereye alıp sıvı yağda soteleyin. Tarhana ekleyip karıştırın. Soğuk su veya et suyu ilave edip, kaynayana dek sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp, 5 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis tabaklarına alıp,üzerine top kekik serpin ve servis yapın.

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