Haberler Ramazan Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Ülke genelinde son yılların en sıcak mayıs ayı yaşanıyor. Bu sıcak havalarda koronavirüs nedeniyle, evde kalarak sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Ramazan ayındayız üstelik. O zaman, sağlıklı bir şeyler yapsak nasıl olur? Bunun için özel bir tarifimiz var. Dondurmalı kahve! Küçükten büyüğe herkes bayılacak. Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

18.05.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,15:49











