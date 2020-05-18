İftar sofrasından kalktıktan sonra, televizyon karşısında soğuk bir şeyler içsek fena olmaz. Havalar zaten sıcakken, sıcak bir çay yerine dondurmalı kahveye ne dersiniz? Hem bu çocuklarında çok seveceği bir lezzet olabilir. Sizin içinde farklı bir tarif olacaktır. Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
6 su bardağı soğuk süt
6 yemek kaşığı granül kahve
8 yemek kaşığı vanilyalı dondurma
4 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata
Buz
YAPILIŞI
Süt, granül kahve ve dondurmayı blenderden geçirin. Üzerine çikolata ve küçük parçalar halinde kırılmış buz ekleyip, bekletmeden servis yapın.
Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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