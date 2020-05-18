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Haberler Ramazan Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Bu sıcaklarda iyi gider! soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Ülke genelinde son yılların en sıcak mayıs ayı yaşanıyor. Bu sıcak havalarda koronavirüs nedeniyle, evde kalarak sağlığımızı da korumamız gerekiyor. ayındayız üstelik. O zaman, sağlıklı bir şeyler yapsak nasıl olur? Bunun için özel bir tarifimiz var. kahve! Küçükten büyüğe herkes bayılacak. Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

18.05.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,15:49

İftar sofrasından kalktıktan sonra, televizyon karşısında soğuk bir şeyler içsek fena olmaz. Havalar zaten sıcakken, sıcak bir çay yerine dondurmalı kahveye ne dersiniz? Hem bu çocuklarında çok seveceği bir lezzet olabilir. Sizin içinde farklı bir tarif olacaktır. Bu sıcaklarda iyi gider! Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır? Dondurmalı soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

6 su bardağı soğuk süt

6 yemek kaşığı granül kahve

8 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

4 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

Buz

YAPILIŞI

Süt, granül kahve ve dondurmayı blenderden geçirin. Üzerine çikolata ve küçük parçalar halinde kırılmış buz ekleyip, bekletmeden servis yapın.

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