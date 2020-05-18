İftar sofrasına özel, harika bir meze tarifiyle geldik. Bu tarifin baş kahramanı labne peyniri. İçerisinde yoğurt olması da sağlıklı bir meze ortaya çıkarıyor. Közlenmiş biber de lezzetini ikiye katlıyor. Denediğiniz için pişman olmayacağınızın garantisini veriyoruz! Labne peynirli meze nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

200 gram labne peyniri

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet közlenmiş kırmızı biber, tuz

ÜZERİ İÇİN: Dövülmüş ceviz ve kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Labne peyniri ile süzme yoğurdu iyice çırpıp servis tabağına alın ve ortasını kaşık yardımıyla hafif çukur yapın. Üzerine doğranmış kırmızı biber yerleştirip, zeytinyağı gezdirin. Ceviz ve maydanoz serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz tereyağında veya zeytinyağında kızartılmış sarımsak dilimlerini üzerine serperek servis yapabilirsiniz.