İlk sahur bu gece mi? İzmir sahur vakti ne zaman? 2021 Ramazan imsakiyesi

İlk sahur ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklar başlarken merak edilen sorular da araştırılıyor. Bin geceden daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayı coşkuyla karşılanıyor. Peki ilk oruç ne zaman? İzmir'de sahur vakti ne zaman? İşte merak edilenler...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gecesine bağlayan gece ilk sahur yapılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar akşam ezanının okunması ile 13 Nisan Salı akşamı açılacak.

İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk sahur 05.05'ye kadar, ilk iftar ise 19.52'de gerçekleşecek.