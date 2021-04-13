İzmir iftar vakti ne zaman? 13 Nisan Salı İzmir iftar saati..

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Milyonlarca Müslüman gece saatlerinde sahura kalkarak ilk oruca niyetlendi. İl il iftar saatleri de araştırılıyor. Peki İzmir'de iftar saat kaçta? İşte 13 Nisan Salı İzmir iftar vakti...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.