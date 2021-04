Sındırgı’nın yöresel yemekleri Sındırgı Sofrası’nda

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi. yöreye has lezzetlerle dikkat çekiyor. Tarhana bezdirmesi kış sofralarının en çok tercih edilen tatlarından olurken, Sındırgı'da kadınların yaz aylarında imece usulü hazırladıkları kuru yufkalar yöresel usullere göre pişirilip damakları şenlendiriyor. Balıkesir'in diğer bölgelerinde yapılan toz tarhanaya hiç benzemeyen, tadı ve görüntüsüyle gözlere ve gönüllere hitap eden tarhana bezdirmesi Sındırgı Sofrası'nda satışa sunuluyor.

MEŞHUR KERTİL KEBABI

Tarhana bezdirmesi normal günlerde satışa sunulduğu gibi özel ziyaretçilere de ikram edilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor. Tencerede sıcacık hazırlanmış tarhana bezdirmesinin tadına bakmak isteyenler sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde Sındırgı Sofrası'na gelip bu lezzete ortak olabilirler. Bunun yanında ev yapımı tarhana, erişte, kuru yufka gibi ürünler, evlerde üretilen turşu, salça, reçel vb. lezzetler de bu merkezde satışa sunuluyor. Etinin kalitesi ve lezzeti ile bilinen Sındırgı'da kertil kebabı ziyaretçilerin damak tadına hitap eden eşsiz lezzetler arasında yer alıyor. Sındırgı'da yetişen hayvanlardan ve doğal ürünlerden yapılan kertil güveci Akpınar Yaşam Merkezi'nde bulunan lokantalarda ziyaretçilerin damak tadına sunuluyor.

KATKISIZ TURŞULAR

Yünlü tulum peyniri de Sındırgı Belediyesi destekleri ile yeniden üretilmeye başladı. Sındırgı saraylısı, mürdük aşı, tarhana, nohutlu dolama, gibi birçok yöresel lezzet de özel günlerde ve ziyaretçilerin talebine göre özenle hazırlanıp ikram ediliyor. Kornişon salatalık üretiminde ön sıraya yükselen Sındırgı'da ev tipi doğal turşulara olan talebi de arttırdı. Doğal turşular Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin raflarında yerini aldı. Doğal ve şifa kaynağı olan katkısız ve kadınlar tarafından yapılan kornişon turşuya ise yılın her döneminde ulaşılabiliyor. Ramazan sofralarını süsleyen ürünlere sosyal medya adreslerinden ve yollakoylum. com sitesinden de Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilir.

DOĞAL ÜRÜNLER KÖYLÜ PAZARINDA

Üretıcı ile tüketicinin buluştuğu taze, doğal, sebze, meyve ve süt ürünleri gibi her şeyin bulunduğu Sındırgı pazarı da ilçe dışından ziyaretçilerle de buluşmaya başladı. Belediye destekleri ile üretimi arttırmak, doğal ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlamak adına köylü kadınlar ve üreticiler Sındırgı pazarındaki özel olarak ayrılan yerlerinde hizmet veriyor. Her cumartesi kurulan pazar, pandemi nedeniyle geçici süreliğine pazartesi günleri hizmet veriyor.



RAMAZAN SOFRALARI DA PANDEMİDEN ETKİLENDİ

Sındırgı ilçesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar sofralarının, çocuk iftarlarının yerini iki yıldan bu yana kapılara servis yöntemi aldı. Yıllardan bu yana devam eden iftar sofrası geleneğine pandemi nedeniyle ara verilerek, ihtiyacı olan, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evlerine kadar servis yöntemi ile iftarlıkları ulaştırılıyor. Hayırsever vatandaşlar belediye öncülüğünde ihtiyacı olan vatandaşlarla buluşturuluyor.