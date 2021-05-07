Selamlaşmak insani münasebetlerin kurulmasında ve gelişmesinde çok önemli bir yer işgal eder. Bütün dostluklar, arkadaşlıklar bir selamla bir merhabayla başlar. Selamlaşmak medeniliktir, bir nezaket kuralıdır. Dinimizin de bir emridir. İslam dininde selamlaşmanın önemini Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, ayet ve hadisler ışığında anlattı. Selamlaşmak dostluk ve iyi niyet işaretidir. Sevgi, saygı, sağlık ve esenlik dileklerini sunmaktır. Karşılaştığı bir insana selam vermemek ise, onu görmezlikten gelmek, hiçe saymak demektir. Bu ise medeni bir davranış değildir. Selamlaşmak; tanışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya vesile olur. Dargınlığın, küskünlüğün ortadan kalkmasına vesile olur.

ARAMIZDA SELAMI YAYALIM

Selam, tanışma demektir. Selam anlaşma demektir. Selam, barış demektir. Selamın olduğu yerde kavga olmaz. Selamın olduğu yerde kin, düşmanlık ve nefret olmaz. Selamın olduğu yerde dargınlık, küskünlük olmaz. Hz. Peygamber; "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe olgun mü'min olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamlaşmayı yaygın hale getirin" buyurmuş. Aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, saygıyı arttırmak istiyorsak selamı aramızda yayalım. Birbirimizle kaynaşmak, kucaklaşmak istiyorsak

selamı aramızda yayalım. Bir başka hadisinde Sevgili Peygamberimiz; "Müslümana, kardeşiyle üç günden fazla dargın durması caiz değildir. Karşılaştıklarında biri yüzünü bir tarafa, diğeri öbür tarafa döner. Bunların en hayırlısı selam vererek barışmaya ilk adımı atandır" buyurmuş. Barışmak istiyorsak, dargınlığı, küskünlüğü, kötülüğü, nefreti, kini, intikamı aramızdan toplumumuzdan silip atmak istiyorsak selamlaşalım ve barışalım.

SELAM KALPLERİ FETHEDER

Peygamberimiz; "Birbirinize kin gütmeyin, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun" buyurmuş. Tanışmak istiyorsak, konuşmak istiyorsak, buluşmak, kaynaşmak istiyorsak selamlaşalım. Selâmünaleyküm diyelim, Merhaba diyelim. Günaydın diyelim. İyi günler, iyi akşamlar, hayırlı işler diyelim.

Selam verirken tebessüm edelim. Asık bir suratla verilecek bir selam amacına ulaşmaz. Sevgi dolu, samimi bir tebessüm kalpleri fetheden değerli bir armağandır, aynı zamanda ibadettir. Gülen bir yüzle ve samimiyetle verilecek bir selam nice dostluklara, nice güzelliklere kapı açabilir. Sevgili Peygamberimiz; "Sizin en hayırlınız başkasının karnını doyuran, tanıdığına tanımadığına selam verendir" buyurmuş.

ÖNCE SELAM VEREN KAZANIR

Selamlaşmada bulununca "nereden tanışıyoruz?" diye değil güler yüzle selama mukabele edelim. Kur'an-ı Kerim'de; "Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeli veya aynıyla karşılık verin" (Nisa,86) buyrulmuş. Peygamberimiz, aile içerisinde ve toplum hayatında sevecen, güleryüzlü, ince ruhlu, nazik, candan bir tavır sergilemiş, müminlere de bunu tavsiye etmiş, gurur ve kibirden, kabalıktan, nezaketsizlikten uzak durmayı, yumuşak huylu, alçakgönüllü olmayı emretmiş. Bütün insanlara selam vermiş. Yolda biriyle karşılaştığı zaman, selamı karşısındakinden beklememiş, kendisi önce davranıp selam vermiş, "İnsanların Allah katında en makbulü ve O'na en yakın olanı önce selam verendir" buyurmuş.